Oskar Fallenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Fallenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Fallenius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Fallenius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Fallenius 1 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars Erik Oskar Fallenius şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Fallenius Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Oskar Fallenius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Fallenius'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Fallenius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oggefallenius/

Oskar Fallenius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Fallenius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskar Fallenius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Fallenius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2019 yılında Brommapojkarna

4 Ocak 2021 yılında Bröndby IF

31 Mart 2022 yılında IK Start

4 Ağu 2022 yılında Bröndby IF

Oskar Fallenius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Fallenius şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oskar Fallenius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2018)

İsveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.