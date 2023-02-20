Oskar Johannes Loken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Johannes Loken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Johannes Loken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Johannes Loken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Johannes Loken 10 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Johannes Løken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Johannes Loken Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskar Johannes Loken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Johannes Loken'nin IL Hødd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskar Johannes Loken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Johannes Loken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Johannes Loken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Johannes Loken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2016 yılında Stabæk Fotball

27 Temmuz 2017 yılında Raufoss

15 Ocak 2021 yılında IL Hødd

Oskar Johannes Loken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Johannes Loken şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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