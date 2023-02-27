Oskar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Jonsson 28 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Jonsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Jonsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2015 yılında Breidablik

22 Temmuz 2016 yılında Thór

17 Ekim 2016 yılında Breidablik

5 Mayıs 2017 yılında ÍR

16 Ekim 2017 yılında Breidablik

23 Nisan 2018 yılında ÍR

24 Temmuz 2018 yılında Breidablik

31 Temmuz 2018 yılında Thróttur

16 Ekim 2018 yılında Breidablik

5 Temmuz 2019 yılında Grótta

18 Şubat 2021 yılında Fram Reykjavík

Oskar Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Jonsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Oskar Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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