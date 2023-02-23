Oskar Klon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Klon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Klon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Klon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Klon 5 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Klon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına - tarihinde katılmıştır. Oskar Klon'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Klon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Klon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Klon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Klon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Wisla Plock II

Oskar Klon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Klon şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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