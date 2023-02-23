Oskar Koprowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Koprowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Koprowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Koprowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Koprowski 18 Mart 1999 tarihinde Głowno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Koprowski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Koprowski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Oskar Koprowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Koprowski'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Koprowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Koprowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskar Koprowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Koprowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2019 yılında Gryf Wejherowo

31 Aralık 2019 yılında LKS Lodz

6 Şubat 2020 yılında Legionovia

30 Haziran 2020 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2020 yılında LKS Lodz II

26 Mart 2021 yılında LKS Lodz

Oskar Koprowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Koprowski şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stal Głowno, ŁKS Łódź

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.