Oskar Krawczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Krawczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Krawczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Krawczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Krawczyk 8 Ağustos 2005 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Krawczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Krawczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Krawczyk'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Krawczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Krawczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Krawczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Krawczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2021 yılında Skra Czesto.

Oskar Krawczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Krawczyk şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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