Oskar Krzyzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Krzyzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Krzyzak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Krzyzak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Krzyzak 24 Ocak 2002 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Krzyżak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Krzyzak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Oskar Krzyzak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Krzyzak'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Krzyzak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Krzyzak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Krzyzak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Krzyzak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2018 yılında Rakow

3 Şubat 2021 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2021 yılında Rakow

23 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

31 Aralık 2021 yılında Rakow

1 Eylül 2022 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Rakow

Oskar Krzyzak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Krzyzak şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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