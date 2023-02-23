Oskar Lesniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Lesniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Lesniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Lesniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Lesniak 7 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Leśniak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Lesniak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Lesniak'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oskar Lesniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Lesniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskar Lesniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Lesniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Temmuz 2022 yılında Piast Gliwice

Oskar Lesniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Lesniak şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.