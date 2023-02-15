Oskar Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskar Lindberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oskar Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Lindberg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Lindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Lindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Lindberg 31 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Lindberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Oskar Lindberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oskar Lindberg'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Oskar Lindbergboyu ve yaşı kaç

Oskar Lindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oskar Lindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Oskar Lindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Lindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Grebbestads IF

29 Ocak 2021 yılında Ljungskile

1 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Oskar Lindberg kimdir

Oskar Lindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Lindberg şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grebbestads IF (-2016)

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Oskar Lindberg nereli

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