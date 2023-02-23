Oskar Lodzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Lodzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Lodzinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Lodzinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Lodzinski 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Lodzinski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Lodzinski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Lodzinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Lodzinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskar Lodzinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Lodzinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Swit Starozreby

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock U19

12 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

Oskar Lodzinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Lodzinski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.