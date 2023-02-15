Oskar Matthias Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Matthias Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Matthias Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Matthias Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Matthias Karlsson 14 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Matthias Karlsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskar Matthias Karlsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oskar Matthias Karlsson'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskar Matthias Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oskar Matthias Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Oskar Matthias Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Matthias Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gefle U19

1 Ocak 2020 yılında Gefle

Oskar Matthias Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Matthias Karlsson şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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