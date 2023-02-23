Oskar Mielcarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Mielcarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Mielcarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Mielcarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Mielcarz 14 Nisan 2004 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Mielcarz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Mielcarz'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Mielcarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Mielcarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Mielcarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Mielcarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Warta Sieradz

23 Şubat 2021 yılında Sl. Wroclaw II

13 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Oskar Mielcarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Mielcarz şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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