Oskar Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Mortensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oskar Mortensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oskar Mortensen 8 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Eckardt Mortensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oskar Mortensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Mortensen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oskar Mortensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oskar Mortensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Oskar Mortensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oskar Mortensen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.