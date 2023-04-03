Oskar Ohlenschlaeger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Ohlenschlaeger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Ohlenschlaeger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Ohlenschlaeger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Ohlenschlaeger 19 Nisan 2004 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Øhlenschlæger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Ohlenschlaeger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Oskar Ohlenschlaeger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Ohlenschlaeger'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Ohlenschlaeger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Ohlenschlaeger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19

Oskar Ohlenschlaeger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Ohlenschlaeger şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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