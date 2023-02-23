Oskar Paprzycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Paprzycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Paprzycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Paprzycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Paprzycki 31 Temmuz 1998 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Paprzycki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Paprzycki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S4S yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Paprzycki'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Paprzycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Paprzycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Paprzycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Paprzycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lechia II

21 Temmuz 2016 yılında Kotwica

6 Temmuz 2017 yılında Chojniczanka

7 Ağustos 2020 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2022 yılında Odra Opole

Oskar Paprzycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Paprzycki şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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