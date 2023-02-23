Oskar Repka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Repka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Repka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Repka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Repka 3 Ocak 1999 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Repka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Repka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Oskar Repka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Repka'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Repka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Repka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskar Repka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Repka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2018 yılında Arka Gdynia

12 Temmuz 2018 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2019 yılında Arka Gdynia

23 Temmuz 2019 yılında Pogon Siedlce

1 Temmuz 2021 yılında GKS Katowice

Oskar Repka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Repka şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oskar Repka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zawisza Bydgoszcz, Karsluher SC

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.