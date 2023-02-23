Oskar Sewerzynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Sewerzynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Sewerzynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Sewerzynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Sewerzynski 12 Ağustos 2001 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Sewerzyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Sewerzynski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Oskar Sewerzynski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Sewerzynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Sewerzynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Sewerzynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Sewerzynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2019 yılında Korona Kielce

11 Eylül 2020 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2021 yılında Korona Kielce

Oskar Sewerzynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Sewerzynski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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