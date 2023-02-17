Oskar Snorre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Snorre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Snorre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Snorre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Snorre 26 Ocak 1999 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Snorre Olsen Frigast şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Snorre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Oskar Snorre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 29 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Oskar Snorre'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Snorre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Snorre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Snorre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Snorre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

20 Ağu 2019 yılında Haugesund

31 Aralık 2019 yılında Lyngby BK

29 Ağu 2020 yılında HB Köge

Oskar Snorre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Snorre şuan HB Köge takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Oskar Snorre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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