Oskar Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Sverrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Sverrisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Sverrisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Sverrisson 26 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İzlanda,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óskar Tor Sverrisson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Sverrisson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hy Sports Agency yapmaktadır. Oskar Sverrisson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Sverrisson'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Sverrisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oskar Sverrisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Sverrisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Sverrisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Lunds BK

7 Şubat 2015 yılında Kvik Halden

12 Ağu 2015 yılında Dalkurd

1 Ocak 2016 yılında Landskrona

2 Şubat 2017 yılında Mjällby AIF

12 Ocak 2019 yılında Häcken

8 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

Oskar Sverrisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Sverrisson şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oskar Sverrisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hörby FF

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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