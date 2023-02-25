Oskar Van Hattum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Van Hattum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Van Hattum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskar Van Hattum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oskar Van Hattum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Van Hattum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Van Hattum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Van Hattum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Van Hattum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Van Hattum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Van Hattum 14 Nisan 2002 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yeni Zelanda,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Takoda van Hattum şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Van Hattum Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskar Van Hattum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 30 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Van Hattum'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oskar Van Hattum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Van Hattum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Oskar Van Hattum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Van Hattum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

1 Kasım 2021 yılında W. Phoenix Res.

30 Kasım 2021 yılında Wellington P.

Oskar Van Hattum kimdir

Oskar Van Hattum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Van Hattum şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Oskar Van Hattum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oskar Van Hattum nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
İssa Kallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Kallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İssa Kallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Kallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahmat Akbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmat Akbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahmat Akbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmat Akbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Gomulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Gomulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Gomulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Gomulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi