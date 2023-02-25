Oskar Van Hattum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Van Hattum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Van Hattum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Van Hattum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Van Hattum 14 Nisan 2002 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yeni Zelanda,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Takoda van Hattum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Van Hattum Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskar Van Hattum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 30 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Van Hattum'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oskar Van Hattum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Van Hattum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Van Hattum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Van Hattum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

1 Kasım 2021 yılında W. Phoenix Res.

30 Kasım 2021 yılında Wellington P.

Oskar Van Hattum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Van Hattum şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Oskar Van Hattum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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