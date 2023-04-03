Oskar Welling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Welling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Welling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oskar Welling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oskar Welling 22 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Amstrup Welling şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oskar Welling Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sportsmanagement yapmaktadır. Oskar Welling, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Welling'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oskar Welling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oskar Welling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Oskar Welling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oskar Welling şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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