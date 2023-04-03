Oskar Welling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Welling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oskar Welling kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskar Welling ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.