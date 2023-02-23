Oskar Wojcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Wojcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Wojcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Wojcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Wojcik 21 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Wójcik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Wojcik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Oskar Wojcik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Oskar Wojcik'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Wojcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Wojcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskar Wojcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Wojcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında Cracovia

Oskar Wojcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Wojcik şuan Cracovia takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.