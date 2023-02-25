Oskar Zawada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Zawada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Zawada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskar Zawada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oskar Zawada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Zawada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Zawada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Zawada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Zawada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Zawada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Zawada 1 Şubat 1996 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Zawada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Oskar Zawada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Zawada'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Zawada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oskar.zawada/

Oskar Zawada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Zawada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Oskar Zawada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Zawada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2013 yılında Wolfsburg U19

21 Temmuz 2014 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg

1 Şubat 2016 yılında Twente

30 Haziran 2016 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg II

26 Ocak 2017 yılında Karlsruhe

1 Ocak 2018 yılında Wisla Plock

18 Şubat 2020 yılında Arka Gdynia

31 Temmuz 2020 yılında Wisla Plock

5 Ekim 2020 yılında Rakow

14 Şubat 2021 yılında Jeju United

23 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2022 yılında Stal Mielec

29 Ağustos 2022 yılında Wellington P.

Oskar Zawada kimdir

Oskar Zawada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Zawada şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DKS Dobre Miasto, Stomil Olsztyn (-2012), VfL Wolfsburg (2012-2014)

Oskar Zawada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Oskar Zawada nereli

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