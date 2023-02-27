Oskaras Lukosiunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskaras Lukosiunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskaras Lukosiunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskaras Lukosiunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskaras Lukosiunas 12 Temmuz 1998 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Oskaras Lukošiūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskaras Lukosiunas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskaras Lukosiunas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 11 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Oskaras Lukosiunas'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskaras Lukosiunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskaras Lukosiunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskaras Lukosiunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskaras Lukosiunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Siauliai U19

30 Ağustos 2015 yılında Zalgiris B

11 Şubat 2017 yılında DFK Dainava

Oskaras Lukosiunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskaras Lukosiunas şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Oskaras Lukosiunas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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