Oskari Forsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskari Forsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskari Forsman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskari Forsman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oskari Forsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskari Forsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskari Forsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskari Forsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskari Forsman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskari Forsman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskari Forsman 28 Ocak 1988 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskari Forsman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskari Forsman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oskari Forsman'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskari Forsman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskari Forsman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Oskari Forsman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskari Forsman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FC Inter

1 Mart 2009 yılında FC KTP

1 Ocak 2010 yılında OPS

1 Ocak 2011 yılında FC KTP

1 Ocak 2012 yılında FC Jazz

1 Ocak 2013 yılında RoPS

1 Ocak 2015 yılında TPS

1 Ocak 2017 yılında Kemi Kings

10 Temmuz 2018 yılında FC Lahti

1 Ocak 2019 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2022 yılında VPS

16 Ocak 2023 yılında Kalev

Oskari Forsman kimdir

Oskari Forsman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskari Forsman şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Oskari Forsman nereli

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