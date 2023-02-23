Oskari Sallinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskari Sallinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskari Sallinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskari Sallinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oskari Sallinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskari Sallinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskari Sallinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskari Sallinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskari Sallinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskari Sallinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskari Sallinen 22 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur.  Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskari Sallinen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Oskari Sallinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oskari Sallinen'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskari Sallinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskari Sallinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oskari Sallinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskari Sallinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında JJK Jyväskylä

1 Temmuz 2017 yılında Groningen U17

30 Haziran 2018 yılında JJK Jyväskylä

1 Temmuz 2018 yılında Groningen U19

5 Ağustos 2020 yılında KuPS

20 Nisan 2021 yılında Ekenäs IF

31 Aralık 2021 yılında KuPS

5 Ocak 2022 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2023 yılında IFK Mariehamn

Oskari Sallinen kimdir

Oskari Sallinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskari Sallinen şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JJK Jyväskylä, FC Groningen

Oskari Sallinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oskari Sallinen nereli

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