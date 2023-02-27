Oskars Rubenis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskars Rubenis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskars Rubenis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskars Rubenis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskars Rubenis 3 Şubat 1999 tarihinde Jūrmala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskars Rubenis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Oskars Rubenis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oskars Rubenis'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskars Rubenis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskars Rubenis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oskars Rubenis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskars Rubenis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia CSKA

1 Ocak 2016 yılında RFS II

31 Aralık 2016 yılında Akademia CSKA

1 Ocak 2017 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2019 yılında Super Nova

6 Eylül 2021 yılında Caramba

10 Mart 2022 yılında Tukums

3 Ocak 2023 yılında Jelgava

Oskars Rubenis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskars Rubenis şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.