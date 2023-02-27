Oskars Vientiess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskars Vientiess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskars Vientiess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskars Vientiess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskars Vientiess 8 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskars Vientiess Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oskars Vientiess, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Oskars Vientiess'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskars Vientiess Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskars Vientiess isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskars Vientiess Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskars Vientiess futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Metta

Oskars Vientiess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskars Vientiess şuan FK Metta takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Oskars Vientiess Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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