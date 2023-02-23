Osku Maukonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osku Maukonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osku Maukonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osku Maukonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osku Maukonen 15 Şubat 2007 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osku Maukonen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osku Maukonen'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Osku Maukonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osku Maukonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FC Lahti
Osku Maukonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osku Maukonen şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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