Oslimg Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oslimg Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oslimg Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oslimg Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oslimg Mora 2 Haziran 1999 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Oslimg Roberto Mora Pasache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oslimg Mora Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Oslimg Mora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oslimg Mora'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oslimg Mora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oslimgmp

http://www.instagram.com/oslimgmp/

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Oslimg Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oslimg Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Oslimg Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oslimg Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Alianza Lima

14 Şubat 2019 yılında U. San Martín

31 Aralık 2019 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

Oslimg Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oslimg Mora şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Oslimg Mora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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