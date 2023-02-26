Osman Amadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Amadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Amadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Amadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Amadu 30 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Amadu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Osman Amadu'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osman Amadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Amadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Amadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Amadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Amadu şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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