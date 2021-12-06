Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu, ’Bay Gol’ lakaplı Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti. Bu vefatın ardından birçok kişi Osman Arpacıoğlu'nun kim olduğunu, kariyerini ve neden öldüğünü merak ediyor. Bu bağlamda, Osman Arpacıoğlu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

Efsane golcünün vefatının ardından Fenerbahçe Spor Kulübünden bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, ’Bay Gol’ lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu'na Allahtan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" dendi.

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" kelimeleriyle ünlü futbolcuyu andı. Ve Osman Arpacıoğlu anısına 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak olan tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını söyledi.

OSMAN ARPACIOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Osman Arpacıoğlu 5 Ocak 1947 tarihinde Ankara'da doğmuş eski millî futbolcu ve spor yazarıdır.

Futbol yaşamına 1963'te Samsun Akınspor'da başlamıştır. Sonrasında sırasıyla Samsun Yolspor, Hacettepe, Mersin İdman Yurdu , Fenerbahçe ve Balıkesirspor formalarını giydi.

Mersin İdman Yurdu'nda parladıktan sonra, 1971'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 6 sezon boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'nin 2 lig şampiyonluğu (1974, 1975), 1 Türkiye Kupası (1974), 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1975) ve 1 Başbakanlık Kupası (1973) kazanan kadrolarında yer aldı. 1973'te 16 golle gol kralı oldu. Osman Arpacıoğlu 1. Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde, Aykut Kocaman ve Elvir Bolić'ten sonra Galatasaray'a en çok gol atan 3. Fenerbahçeli futbolcudur (5 gol).

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Ziya, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1977 yılında transfer olduğu Balıkesirspor formasını 1977-78 ve 1978-79 sezonlarında giydi. 9 Haziran 1980 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Fenerbahçe maçıyla futbola veda etti.

1968-1974 arasında 13 kez giydiği A Millî formayla 3 gol attı. 14 Şubat 1973'te oynanan Türkiye-Cezayir maçında, Türkiye millî futbol takımının tarihindeki 200. golünü attı.

Son olarak spor yazarlığı yapan Arpacıoğlu 74 yaşında amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetmiştir.