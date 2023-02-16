Osman Arslantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Arslantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osman Arslantas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osman Arslantas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Osman Arslantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Arslantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Arslantas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Arslantas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Arslantas 10 Şubat 2005 tarihinde Bayburt şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Arslantaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Arslantas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yiğit Oruç yapmaktadır. Osman Arslantas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Osman Arslantas'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Arslantasboyu ve yaşı kaç

Osman Arslantas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Arslantas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Osman Arslantas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Arslantas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında Kasımpaşa Alt

6 Eylül 2019 yılında Fenerbahçe Alt.

11 Kasım 2020 yılında Alanyaspor U19

8 Eylül 2022 yılında Bulvarspor

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor U19

Osman Arslantas kimdir

Osman Arslantas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Arslantas şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trakya Fener Spor (2014-2018), Kasimpasa (2018-2019), Fenerbahce SK (2019-2020), Alanyaspor (2020-2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Osman Arslantas nereli

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