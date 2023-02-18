Osman Bukari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Bukari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Bukari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Bukari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Bukari 13 Aralık 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Bukari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&E yapmaktadır. Osman Bukari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osman Bukari'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Osman Bukari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OsmanBukari9?s=20&t=Ar5qCw3uKMg2oasbW3ibKQ

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Osman Bukari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Bukari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Osman Bukari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Bukari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Anderlecht U21

30 Haziran 2018 yılında Accra Lions

9 Temmuz 2018 yılında AS Trencin

4 Eylül 2020 yılında KAA Gent

12 Ağu 2021 yılında FC Nantes

30 Haziran 2022 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

Osman Bukari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Bukari şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Osman Bukari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Gana U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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