Osman Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Bulut 24 Mayıs 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Bulut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Bulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Osman Bulut'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Rudar Kakanj

Osman Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Bulut şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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