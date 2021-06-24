Konya'daki evlerinde cinayete kurban giden Necla ile Metün Büyükşen'in katillerini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Osman Büyükşen bir önceki canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu. Cinayette kız kardeşi ve erkek kardeşinin parmağının olabileceğini düşünen Osman Büyükşen anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı. ''Katil kardeşimse dar ağacı asın ilk tekmeyi ben vururum'' sözleriyle yürekleri yakan Büyükşen hakkında Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru, nerede görev yapıyor? Osman Büyükşen evli mi, eşi kim? soruları gündeme geldi. İşte detaylar.

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR, NE DOKTORU, NEREDE GÖREV YAPIYOR?

3 yıl önce öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya çıkan Osman Büyükşen çocuk doktorudur ve Şırnak, Hakkari illerinde görev yapmıştır.

Büyükşen 17.01.1988 Konya Karatay doğumludur.

OSMAN BÜYÜKŞEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Programda parmağında yüzük görülen Osman Büyükşen'in evli olduğu biliniyor ancak eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Osman Büyükşen, ilkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

DR. OSMAN BÜYÜKŞEN'İN ANNE BABASI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen, akşam saatlerinde eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Katil çiftin 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'i ise öldürmeden gitmişti. Büşra'yı neden öldürmediği soru işareti olurken, Müge Anlı ise '' Seni kim öldürmez, seven biri'' demişti.

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