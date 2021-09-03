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  3. Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım: "Kiminin başında sararır otlar"

Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım: "Kiminin başında sararır otlar"

Konya'nın Karatay ilçesinde yanlış eve giren kiralık katil tarafından öldürülen Metin- Necla Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım: "Kiminin başında sararır otlar"

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşmasıyla yeniden gündeme gelen Konya'nın Karatay ilçesindeki İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018 günü maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmesi uzun süre gündem olmuştu. Aydınlatılamayan olay için 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekipleri 25 şüpheliyi yakalamıştı. 

Adliyeye sevk edilen ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ile Esra T. adliyeye sevk edildi.

Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım:

KATİL, YANLIŞ EVE GİRMİŞTİ

Zanlıların sorgudaki itirafıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir mesafe kat edilmişti, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaştığı belirlenmişti.

OSMAN BÜYÜKŞEN'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yunus Emre'nin dizelerine yer verdi. Anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafının açıklamasına " Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar Kimi masum kimi güzel yiğitler, ne söylerler ne bir haber verirler, toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin duadan unutman bunları, ne söylerler ne bir haber verirler" dizlerini not düşen Büyükşen, takipçilerini duygulandırdı. 

 

 

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