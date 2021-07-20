Osman Büyükşen'den sitem dolu paylaşım: Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır.

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşmasıyla yeniden gündeme gelen Konya'nın Karatay ilçesindeki İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018 günü maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmesi uzun süre gündem olmuştu. Aydınlatılamayan olay için 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekipleri 25 şüpheliyi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ile Esra T. adliyeye sevk edildi.

KATİL, YANLIŞ EVE GİRMİŞTİ

Zanlıların sorgudaki itirafıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir mesafe kat edilmişti, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaştığı belirlenmişti.

Olayın aydınlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Osman Büyükşen, cinayettin azmettiricisi olan kişilerin fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara üzülmüş olan tüm toplumu da kendine düşman edinmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin!"

Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara üzülmüş olan tüm toplumu da kendine düşman edinmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin! pic.twitter.com/trOKhB4Eza — Osman Büyükşen (@BuyuksenOsman) July 20, 2021

Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinayeti azmettirenlerin bulunması çok zorlu bir süreçti. Fakat yapılan çalışmayla bu kişilerin tespit edilmiş olması, geriye kalan bilinmeyenlerin de ortaya çıkacağını gösteriyor." dedi.

"ÇÖZÜLMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ BİR CİNAYET DOSYASIYDI"

Artık cinayet sebebinin ne olduğunu bildiklerini söyleyen Büyükşen, "Kimlerin dost kimlerin düşman olduğunu biliyoruz. Süreç tabi ki zor olacak ama daha belirgin olacak. Cinayet sebebi, çok nadir rastlanan bir durum. Belki bir çoğumuzun aklına bile gelmeyecek bir sebeple cinayetin işlendiğini gördük. Çözülmesi neredeyse imkansız, farklı kişilerin töhmet altında kaldığı bir cinayet dosyasıydı." diye konuştu.

Uçurumun kenarından alınan bu cinayet dosyasının açığa çıkarılmasının muazzam bir başarı olduğunu değerlendiren Büyükşen, şunları kaydetti:

"Bu başarıda jandarmadaki gizli kahramanların çok büyük payı var. Konya İl Jandarma Komutanlığında emeği geçen bütün komutanlarımıza ve JASAT ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu cinayet çözülebildiyse onların sayesinde oldu. Öyle muazzam iş başardılar ki eğer yanlış yürütülmeye devam edilseydi büyük bir hukuk skandalı olacaktı. Bu başarı onlara ait eğer devlet geleneğinde varsa ben kendilerinin ödüllendirilmesi istiyorum."

ANNE VE BABASININ ÖLDÜRÜLMESİNDE SEBEP YOKTU

Büyükşen, anne ve babasının öldürülmesinde bir sebep olmadığını, konunun çok farklı bir olay olduğunu anlattı.

"ANNEM VE BABAM MAZLUM İNSANLARDI"

Bu süreçte anne ve babasının arkasından hiç kimsenin kötü konuşmadığını aktaran Büyükşen, "Annem ve babam çok mazlum insanlardı. Ben devletimin, annem ve babamın masumiyetine sahip çıkacağını, bunun için gereken her şeyi yapacağını düşünüyorum." dedi.

FATMA BÜYÜKŞEN: "SABRETMEKTEN BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen de bu süreci başından beri yaşadığı gibi anlattığını aktardı.

Gelinen noktada çok yıprandıklarını belirten Büyükşen, "Yaşadığım olayın etkisiyle, ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Sabretmekten başka çarem yoktu. Sabrettim. Katillerin girdiği ev yanlış olmasına, azmettirenlerin köyden olmamasına rağmen olay çözüldü ve bu çok mucizevi bir şey. Çünkü bakıldığı zaman faili meçhul kalabilecek bir cinayet." değerlendirmesinde bulundu.

Emeği geçen savcı ile jandarma ekiplerine teşekkür eden Büyükşen, "Bana söylenenleri açıkçası çok düşünmüyorum çünkü biraz ferahlamış durumdayım. Üzerimizden büyük bir yük kalktı ve ailemiz bir araya geldi. Çünkü bu süreçte çok dağılmıştık. Şu an için sadece sürece bakacağız." şeklinde konuştu.

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