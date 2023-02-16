Osman Can Komurcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Can Komurcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Can Komurcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Can Komurcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Can Komurcu 11 Ocak 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Can Komurcu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Can Komurcu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Osman Can Komurcu'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Can Komurcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Can Komurcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Can Komurcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Can Komurcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Gümüşhanespor

Osman Can Komurcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Can Komurcu şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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