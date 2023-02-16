Osman Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Demir 6 Mayıs 1992 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Demir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Demir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 21 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Osman Demir'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Osman Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2011 yılında Bursaspor U21

11 Eylül 2012 yılında Merinosspor

18 Eylül 2013 yılında İnegöl GG

17 Ocak 2014 yılında Bursa Nilüfer

2 Ekim 2015 yılında Karacabey B. GSK

29 Ağu 2016 yılında Karacabey Birlik

14 Ekim 2016 yılında Nilüfer Erdemli

5 Ocak 2018 yılında Gülbahçespor

21 Ağu 2019 yılında Bursa Yıldırım

Osman Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Demir şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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