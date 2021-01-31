Osman Dinçbaş kimdir? başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

OSMAN DİNÇBAŞ KİMDİR?

Ernst & Young’ın İstanbul ofisinde 1984 yılında denetim asistanı olarak kariyer hayatına başlayan Osman Dinçbaş daha sonra ABD’de Şirketin Hartford ve New York ofislerine transfer olup ABD’de toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır.

1998 yılında Türkiye’de denetim ortaklığının yanı sıra, Yönetim Danışmanlığı bölümünü kurma görevini üstlenmiş ve bu bölümü ERP sistemleri (Baan, SAP, Oracle), İş Süreçleri Mimarisi ve Risk Yönetimi hizmetlerinde uzmanlaşmış 60 danışmanın görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmet dalına dönüştürmüştür.

2002 yılında ise, o tarihte 800 kişiyi aşan ekibi ile 4 ofis üzerinden aktif hizmet sunarak profesyonel hizmetler sektöründe önemli bir başarıya imza atmış olan Ernst & Young Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Yönetici (COO) olarak atanmıştır. Aynı zamanda, Ernst & Young Güneydoğu Avrupa Bölgesi Yönetim Komitesi Üyesi ve Bölge’nin İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmıştır.

2003 yılı sonunda Ernst & Young Türkiye Genel Müdürlüğüne terfi eden Osman Dinçbaş bu görevini 2010 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2011 yılı boyunca Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan olarak görev yapmış ve 2012 yılının Ocak ayında kendi işini kurmak üzere Ernst & Young’dan ayrılmıştır.

2012’den başlayarak yurtiçinde ve yurtdışında “startup” şirketlere ve girişimcilere hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği veren Osman Dinçbaş, aynı zamanda yerli ve yabancı şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri de vermiştir.

Osman Dinçbaş Ernst & Young’da üst düzey yönetici olarak görev yaptığı dönem boyunca Türkiye’de girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yönünde kişisel katkılarda bulunmuştur. Genç ve başarılı girişimcileri destekleyenTürkiye Endeavour derneğinin kurucu üyelerinden olan Osman Dinçbaş, ayrıca lise öğrencilerine iş hayatını tanıtmayı ve girişimciliği benimsetmeyi hedefleyen uluslararası “Junior Achievement” organizasyonunun Türkiye’deki kolu olan “Genç Başarı Vakfı”nın 6 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmıştır.

Osman Dinçbaş, 2004–2010 yılları arasında (art arda 3 dönem) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev almıştır.

Alınan son bilgilere göre 31 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş görevden alındı.