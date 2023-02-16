Osman Guleryuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Guleryuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osman Guleryuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osman Guleryuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Osman Guleryuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Guleryuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Guleryuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Guleryuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Guleryuz 2 Ocak 2003 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Can Güleryüz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Guleryuz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Guleryuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Osman Guleryuz'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Osman Guleryuzboyu ve yaşı kaç

Osman Guleryuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Guleryuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Osman Guleryuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Guleryuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Hatayspor U19

26 Ağu 2022 yılında Bld Derince

Osman Guleryuz kimdir

Osman Guleryuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Guleryuz şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hatayspor (2013-)

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Osman Guleryuz nereli

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