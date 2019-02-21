Osman Hamdi Bey'in vefatının 109'uncu yıl dönümü

KOCAELİ (AA) - Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey'in ölümünün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiler, mesajında, ünlü kültür ve sanat adamı Osman Hamdi Bey'in hayatının önemli bir kısmını Gebze'deki sayfiye evinde geçirdiğini ve birçok tanınmış eserine burada imza attığını kaydetti.

Osman Hamdi Bey'in 1842-1910 yıllarında yaşayan ve modern anlamda Türk müzeciliğini başlatan İstanbul Arkeoloji Müzesi ile bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nin temeli olan Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusu olduğunu belirten Çiler, "Türk resminde ilk figürlü kompozisyonu kullanan, çok yönlü bir aydın olan Osman Hamdi Bey, vasiyeti üzerine başta dünyaca ünlü tablosu 'Kaplumbağa Terbiyecisi' olmak üzere çok sayıda resim çalışmalarına Gebze'de ve eserlerine imza attığı Gebze Eskihisar'da bulunan köşkünün bahçesine defnedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ünlü ressamın Eskihisar'daki evinin bugün müze olarak hizmet verdiğini anımsatan Çiler, "Gebze Ticaret Odası olarak, Osman Hamdi Bey'in tanıtılması ve hatırasının yaşatılması adına üzerimize düşen görevi yapmakla beraber, Eskihisar'da turizm faaliyetlerinin canlandırılarak müzenin değerinin korunmasına da destek olma gayreti içerisindeyiz." diye belirtti.

Çiler, sanayinin ve ticaretin kalbi olan Gebze'nin, tarihi ve turistik değerleri ile de ön planda olmasını dileyerek, vefatının 109'uncu yılında Osman Hamdi Bey'i saygıyla andığını kaydetti.

Kaynak: AA