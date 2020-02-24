Osman Kavala davasında, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına yönelik 318 sayfalık gerekçesini tamamladı.

Gerekçede, Osman Kavala'nın "Gezi olaylarına katılan şahısları finanse ettiği, eylemde kullanılacak malzemelerin temini için hesap numarası açtırdığını, masa, ses sistemi, yiyecek yardımında bulunduğunu, bu hususun tape kayıtlarında tespit edildiği iddia edilmiş ise de; hukuka aykırı delil olarak kabul ettiğimiz tape görüşmelerinde geçen eylemlere ilişkin hiçbir somut tespit ve belirlemenin yapılmadığı ve açılmış herhangi bir hesabın da tespit edilemediği, bu nesnelerin şiddet eylemlerinde kullanıldığını gösteren bilgi ve belgenin de bulunmadığı anlaşılmıştır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Osman Kavala'nın, Gezi Parkı davasında yürütülen soruşturmada beraat ettiği kararı açıklanmıştı. Ardından akşam saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. İfadesi sonrası tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Osman Kavala hakkındaki sevk yazısında, Henri Barkey ile 15 Temmuz darbe girişiminden önce irtibatlı olduğu belirtilerek “Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı” ifadesine yer verilmişti.

Yeniden cezaevinde! Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı!