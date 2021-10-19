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  3. Osman Kavala için çağrı yapmışlardı! Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki: Hadsiz açıklama kabul edilemez

Osman Kavala için çağrı yapmışlardı! Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki: Hadsiz açıklama kabul edilemez

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını söz konusu açıklamanın demokrasi ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğunun iletildiğini, kabul edilemez olduğunun iletildiğini duyurdu

Osman Kavala için çağrı yapmışlardı! Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki: Hadsiz açıklama kabul edilemez

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin Osman Kaval'nın tutukluluğunun dördüncü yılında serbest bırakılması yönünde yaptığı açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.

Bu kapsamda Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara’daki bir grup Büyükelçi bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir.

"TÜRK YARGISINI BU AÇIKLAMALARDAN ETKİLENMEYECEĞİ HATIRLATILMIŞTIR"

Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye’nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.

"GÖREVLERİNİN SORUMLULUKLARI İÇERİSİNDE KALMA KONUSUNDA UYARILMIŞLARDIR"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır."

{TITLE_STRIP}ABD'nin başını çektiği 10 ülke hadlerini aştı! Türkiye'ye Osman Kavala serbest bırakılsın çağrısı yaptılar, tepkiler art arda geldi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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