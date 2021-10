Gezi Parkı eylemleri sonrası tutuklanan Osman Kavala'nın bugün davası görüldü. Bunun ardından özellikle Twitter kullanıcılar Osman Kavala'nın kim olduğunu, nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği gibi, davada çıkan kararı da merak etti. Peki, Osman Kavala kimdir? Nereli, kaç yaşında? Osman Kavala dava kararı ne oldu? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

OSMAN KAVALA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Osman Kavala 2 Ekim 1957 yılında Paris'te dünyaya geldi. 64 yaşında olan Kavala, lise eğitimini 1975 yılında İstanbul'da Robert Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünde tamamlayan Kavala, Manchester Üniversitesi'nde de ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşunda yer almıştır. 2002 yılından beri bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

OSMAN KAVALA DAVA KARARI NE OLDU?

Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.