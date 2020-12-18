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Osman Kavala,15 Temmuz davasında ilk kez hakim karşısında

Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala, müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Osman Kavala,15 Temmuz davasında ilk kez hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

YARGILANMA SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanmış ve beraat etmişti. Tahliyesine karar verilen Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle itirazı nedeniyle ceza evinden çıkamadan yeniden tutuklanmıştı.

Osman Kavala,15 Temmuz davasında ilk kez hakim karşısında

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına bugün başlanacak.

Osman Kavala Kimdir | Osman Kavala Neden Gözaltına AlındıOsman Kavala Kimdir | Osman Kavala Neden Gözaltına Alındı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan ilk duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala'nın savunma yapması bekleniyor.

Osman Kavala,15 Temmuz davasında ilk kez hakim karşısında

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği darbe girişiminde rol aldıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına darbe girişimini sevk ve idare eden örgütün mahrem sorumluları ve birbirine paralel bir kısım irtibatlarıyla darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları vurgulandı.

Anayasa Mahkemesinden Osman Kavala kararıAnayasa Mahkemesinden Osman Kavala kararı

Şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden Henri Barkey'in darbe girişimin gerçekleştirilmeye teşebbüs edildiği gün Türkiye'ye geldiği ve faaliyetini gizlemek amacıyla bir oturum tertip edildiği kaydedildi.

Osman Kavala,15 Temmuz davasında ilk kez hakim karşısında

İddianamede şüpheliler Osman Kavala ve Henri Barkey'in, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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