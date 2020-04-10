Osman Kavala'nın avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi için İstanbul sulh ceza hakimliğine dilekçe sundu.

Avukatlar Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu tarafından hazırlanan 9 sayfalık dilekçede, Osman Kavala'nın, 9 Mart'ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı üzerine, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandığı hatırlatıldı.

Kavala'nın 2017 yılı Kasım ayından itibaren tutuklu olduğu, aradan geçen süreye rağmen, hakkındaki iddianamenin hazırlanmadığı aktarılan dilekçede, tutuklama ve tutukluluğun devamı şartlarının oluşmadığı veya ortadan kalktığı kaydedildi.

Dilekçede, "Koronavirüs nedeniyle 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan edilmesi ile Türkiye'deki vaka sayısının her geçen gün arttığı, insan sağlığını tehdit eden böyle bir dönemde yaşam ve sağlık hakkının devlet tarafından korunması gerekliliği de göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilin tutukluluk durumunun yeniden gözden geçirilerek tahliyesine karar verilmesini talep etmekteyiz." denildi.

Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği karara da değinilen dilekçede, AİHM kararının gereğinin yerine getirilmesi istendi.

Kaynak: AA