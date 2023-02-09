Osman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Osman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman 29 Ekim 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Osman de Menezes Venâncio Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Osman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Osman'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Osmanboyu ve yaşı kaç

Osman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Osman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Osman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Oeste FC-SP

1 Mayıs 2013 yılında Santos FC

25 Haziran 2013 yılında Comercial-SP

1 Ocak 2014 yılında Sertãozinho

1 Haziran 2014 yılında CA Juventus

10 Ocak 2015 yılında Luverdense

18 Ocak 2016 yılında América-MG

31 Aralık 2016 yılında Luverdense

6 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Luverdense

8 Ocak 2018 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Luverdense

16 Ocak 2019 yılında Red Bull

22 Nisan 2019 yılında Bragantino

22 Temmuz 2019 yılında Red Bull

23 Temmuz 2019 yılında Gyeongnam FC

1 Temmuz 2020 yılında Ponte Preta

18 Kasım 2020 yılında Coritiba FC

3 Mart 2021 yılında Cuiabá-MT

17 Ocak 2022 yılında Internacional

7 Nisan 2022 yılında Mirassol-SP

25 Kasım 2022 yılında Botafogo-SP

Osman kimdir

Osman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Osman nereli

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