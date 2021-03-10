Osman Kurum kimdir? | Osman Kurum görevden neden uzaklaştırıldı? İçişleri Bakanlığı'ndan Osman Kurum ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu. Peki Osman Kurum kimdir? | Osman Kurum görevden neden uzaklaştırıldı? İşte ayrıntılar...

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İçişleri Bakanlığı tarafından Osman Kurum'a ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki Osman Kurum kimdir? | Osman Kurum görevden neden uzaklaştırıldı? İşte detaylar... OSMAN KURUM KİMDİR? Osman Kurum, Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesiydi. 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen Osman Kurum 2019 yılının Kasım ayında gözaltını alınmıştı. Gözaltına alınan Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Osman Kurum’un suçladığı öne sürülen suçtan bugüne kadar bir ceza almamıştı. Kurum 1 seneden daha fazla süredir Kandıra Cezaevi’nde bulunuyordu. Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Osman Kurum'un karar duruşması geçtiğimiz Şubat ayında yapılmış ve 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Alınan karar sonrası Cumhuriyet Halk Partili Osman Kurum’un avukatlarının istinaf mahkemesine başvuracakları ifade edilmiş ve çıkan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük şok yaşanmıştı. OSMAN KURUM NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI? Bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Osman Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Berkem Temizel Gece Editörü Osman KurumKimdir